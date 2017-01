Senine tegevjuht Marko Tamme ostis soomlastelt välja ajakirju Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Diivan jt kirjastava Ühinenud Ajakirjad OÜ, kirjutab Äripäev.

Äriregistri andmetest selgub, et Ühinenud Ajakirjade ASi aktsionär on 15. detsembrist Ühinenud Kirjad OÜ. Viimane on mullu detsembris asutatud äriühing, mille omanik on Marko Tamme ehk ettevõtte senine juhatuse liige. Seni kuulus Ühinenud Ajakirjad Soome ettevõttele Otavamaedia OY ja A-Lehdet OY.

Möödunud aastal kahanes Ühinenud Ajakirjade käive tosina protsendi võrra 1,9 mln euroni ja enim kahanes müük Eestis. Samas kasumlikkus paranes, ettevõte teenis aasta varasema 36 000eurose kahjumi asemel 112 000 eurot ärikasumit.

