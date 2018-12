Eesti ärimehe suurosalusega turundusagentuuri ostis rahvusvaheline meediakontsern, tehing oma sektoris üks suurimaid

Täna sõlmitud lepingu alusel omandab Havas turunduskommunikatsioonigrupist Idea 51%, teiste omanikena jätkavad kõik senised Balti partnerid. Idea Groupi Eesti ainuomanikust Mark Eiknerist saab Havas Baltikumi juht. Idea on Baltikumis Havasi partner olnud aastast 2003.

„Havasi valmisolek täielikult Baltikumi turule tulla on Ideale ja kogu meie meeskonnale suur kompliment. See tähendab, et meie aastatepikkune töö on pälvinud globaalselt tugeva tegija tähelepanu ja usalduse,“ kommenteeris Idea partner Mark Eikner.

Ta lisas, et viimastel aastatel ei ole Eestisse ega Baltikumi meie valdkonnas sellist investeeringut tehtud, kuigi ei soovinud täpsustada tehingu suurust. Tehingut nõustasid Idea poolelt Cobalt ja Havasi poolelt Sorainen.

Samasse gruppi kuuluvad ka Canal+ ja Universal Music

„Usume, et Havasi panus annab hoogu juurde meie toodete, teenuste ja eriti tehnoloogia arengule. Nii saame suure sammu edasi astuda näiteks digimaailmas ning pakkuda oma klientidele maailmatasemel lahendusi.“

Havas Groupi piirkonna presidendi ja CEO Alberto Canteli sõnul on Havas maailmas üks kiiremini kasvav kommunikatsioonigrupp ning enamusosaluse omandamine Ideas oli pikaajalise koostöö loomulik samm.

„Mul on hea meel, et Havas on nüüd ametlikult Balti riikides oma agentuurina esindatud. Usume kohalikesse juhtidesse ja Idea praegusesse struktuuri ning seda muutma ei ole plaanis hakata. Küll aga pakume igakülgset tuge, et ettevõtted saaksid kasvada," lausus Canteli.