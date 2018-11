Eesti äritarkvara Scoro kaasas 4,4 miljonit eurot

Scoro 65-st töötajast üle poole on naised, mis on silmapaistev infotehnoloogia ettevõtete seas, kuna üldjuhul on nende puhul naiste osakaal pigem marginaalne. Sel aastal arvati Scoro kõige kiiremini kasvavate tehnoloogiaettevõtete hulka nii Deloitte’i kui ajakirja Inc. poolt.

“Fredi ja tema tiimi saavutused on väga muljetavaldavad. Scoro platvorm muudab tarkvaratööstust fundamentaalsel tasandil ja nende kiiresti kasvav ja kasumlik mudel sobitub hästi Livonia poolt toetatavate ettevõtete profiiliga,” kommenteeris Kaido Veske, Livonia Partnersi kaasasutaja.

Teine kaasasutaja Rain Lõhmus lisas: “Ajal, kui töökohtades levib järjest rohkem “alati online” ja “nii kiiresti kui võimalik” mentaliteet, on Scoro otsustanud ujuda vastuvoolu ja pakub alternatiiviks põhjalikku ja struktureeritud lahendust.”

Tuomas Kosonen, Inventure’i partner kommenteeris: “Oleme Scoro investorid olnud aastast 2016 ning selle aja jooksul on firma näidanud pidevat kasvu ja laienemist. Selle lisarahastusega on Scorol võimalik kasvu veelgi kiirendada ning pakkuda oma praegustele ja tulevastele kasutajatele veelgi efektiivsemat teenust.”