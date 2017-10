Eesti bränd keerati tuksi

Kui Hollandi disainerile Peter Kentiele oleks antud võimalus oma ESTonishing-idee lõpuni viia, siis oleks praegu sajad tuhanded inimesed selle tulemusega rahul, kirjutab ettevõtja Leo Siemann Äripäevas.

"Kuigi Eesti riigi brändimine on kestnud juba mõnda aega, pole siiski rahuldavat tulemust saavutatud. Pigem on sõna bränd omandanud negatiivse varjundi. Eesti brändimise tulemus osutus tööõnnetuseks, millest taastumine võtab aega," kirjutab Siemann.

Peter Kentie tore EST-idee pandi EASi rohelise konna tööriistakasti, mille sisu jääb Siemanni meelest enamikule inimestele arusaamatuks.

Seda, miks ettevõtja "Eesti brändi tööriistakasti" suhtes nii kriitiline on, loe pikemalt Äripäevast.

Bränd toodi avalikkuse ette jaanuaris

Jaanuaris avalikustas EAS uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee ja Eesti brändi kodu aadressil brand.estonia.ee. Eesti uue visuaalse identiteedi läbivaks jooneks on rändrahnude motiiv ja ning samuti mobiilsust peegeldav täht «e».

Kokku läks asi maksma 200 000 eurot, millest 110 000 eurot läks disainimeeskonna palkadeks ja 47 880 eurot ühtse "Aino" kirjatüübi loomiseks. Ettevõtlusminister Urve Palo kaitses riigikogus rahakulutamist jõuliselt.

"Arvestades, et ühe veebi loomine maksab üldiselt keskmiselt 50 000 eurot ja ühe unikaalse kirjatüübi loomine maksab Euroopas minimaalselt 100 000 eurot, on projekti hinna ja kvaliteedi suhe olnud hea – kogu see töömaht ja kaasatus 200 000," ütles ta riigikogu kõnepuldist EKRE rahvasaadiku Mart Helme arupärimisele vastates.

"Tuletan teile meelde, et aastal 2002 loodud Eesti brändi "Welcome to Estonia" loomine läks maksma üle 830 000 euro ja me saime tõesti ainult ühe märgi. Seda viga me ei tahtnud korrata ja me ka ei korranud seda," lisas Palo.