Eesti džinnitooja jäi maailma parimate džinnide konkursil teisele kohale

"Väikefirma jaoks on see suurepärane tulemus, me oleme ju alles oma teekonna alguses," märkis Lahhentagge asutaja Maarit Pöör hääletuse tulemusi kommenteerides. Tema sõnul andis niivõrd suur häälte usku ja kindlust, et liigutakse õiges suunas.

Kuigi Saaremaa päritolu käsitöödžinn Ösel Dry Gin suutis konkursi lõpuks koguda 1219 häält, jäi ta alla Saksa päritolu Irving Ginile, kes kogus rahvahääletusel 1520 poolthäält. Neile järgnesid 3. ja 4. kohal Portugali džinnid Amicis ja Inseparable Gin.

Möödunud nädala teisipäeva õhtuks juhtis rahvusvahelist International Craft Spirits Excellence Awards konkursi rahvahääletust Saaremaist päritolu Lahhentagge käsitöödžinn 570 poolthäälega, talle järgnesid 553 häälega Saksamaa päritolu Irving Gin ja Portugali Inseparable Gin 513 poolthäälega.

Kuigi vahepeal läks üks Portugali džinnidest rahvahääletust juhtima, pidid korraldajad umbes 1000 häält neilt eemaldama, kuna kahtlustati, et need on ostetud. Rahvahääletuse lõplikud tulemused kinnitatakse lähiajal. Korraldajad kontrollivad veel häälte päritolu. Kui keegi on hääli kokku ostnud, siis kahtlased hääled eemaldatakse.

Lahhentagge käsitöödžinni kõrval osales selleaastasel rahvahääletusel Eesti tootjate seast ka kaks Liviko Craftersi džinni. Üks neist sai 56 häält, teine 20 häält. Novembris teeb selleaastate parimate džinnide osas oma valiku ka spetsialistide žürii.