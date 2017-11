Eesti e-residendi kohalik ettevõte paistab silma ulmelise kasumiga

Eestis registreeritud osaühingu Ixellion mullune majandusaasta aruanne näitab, et ettevõte teenis üle 500 miljoni euro kasumit. Ixellioni omaniku, Eesti e-residendi Antonio Sedino sõnul loodab ettevõte järgmisel aastal alustada siin kahe projektiga, millest üks viib kokku krüptoraha kaevandamise ja põllumajanduse, vahendab ERR Uudised.

Ixellioni majandusaasta aruandest selgub, et poolt miljardit eurot ületava kasumi saavutas kõigest poolteist aastat tegutsenud Ixellion tänu omanike kapitali sissemaksetele ja aktsionäride panustele.

Alates 2015. aastast Eesti e-residendi staatust omav Sedino on Ixellioni omanik G.U.S Investments OÜ kaudu.

Ehkki valdusfirmade kasum ongi sageli käibest suurem, sest raha tuleb mujalt, näiteks varade ümberhindamisest, tütarettevõtete kasumi konsolideerimisest või muust sellisest, siis poolt miljardit eurot pidasid asjatundjad, kellega ERR konsulteeris, siiski ulmeliseks kasuminumbriks.

Aruandest selgub, et kui firma otsustaks maksta dividende võimaliku summa ulatuses ehk ligi 403 miljonit eurot, tuleks tal Eesti riigile tulumaksuna tasuda üle saja miljoni euro.

Antonio Sedino vastas ERRi küsimusele, kuidas niisugune kasuminumber on saavutatud, et Ixellion on valdusettevõte, kus aktsionärid on omandanud kapitali ja aktsiad, nii et kasumid kerkivad. Ettevõtte eesmärk on hoida tehnoloogiaettevõtete osalusi ja intellektuaalse omandi õigusi.

Ixellioni aktsiakapital on veidi üle viie miljoni euro ja omakapital 509,9 miljonit eurot. Maksuameti avalik andmestik tasutud maksude kohta näitab, et Ixellioni käive on tänavuse aasta kolme kvartali kokkuvõttes olnud 82 443 eurot, riiklike maksudena on ettevõte tasunud 2883 eurot ning tööjõumaksude ja -maksetena 1795,2 eurot.