Eesti e-residendid said endale kogukonna moderaatori, kes peaks lihtsustama küsimustele vastuste leidmist

Eile teatas 14. jaanuarist EASis e-residentide programmi juures tööle asunud Meliisa Palipea-Tasker kinnises Facebooki grupis „E-residents of Estonia”, et on liitunud e-residentsuse programmi meeskonnaga kogukonna moderaatorina, kelle poole võivad e-residendid nii küsimuste, ettepanekute kui murede korral pöörduda.

Selle peale sai ta kohe ka mitu küsimust nii seoses e-residentide võimalustega veebi teel Eesti pankades ettevõtte pangakontot avada, e-residendiks saamise protseduuride kohta kui ka ID-kaardi taotlemise osas.

Palipea-Taskeri enda sõnul kasvab e-residentide arv kiiremini kui kunagi varem ning üha rohkem võtavad nad sotsiaalmeedia erinevate kanalite kaudu üksteisega ühendust, et jagada kogemusi ja teadmisi ning asutada ettevõte. „Selline ühtseks kogukonnaks kujunemine on programmi kasvule väga kasulik, luues e-residentidele lisandväärtust, mis omakorda toob suuremat kasu Eesti riigile,” märkis ta.

Värske kogukonna moderaatori roll on seejuures toetada selle kogukonna kasvu, aidates e-residentidel leida parimaid lahendusi Eestis ettevõtte asutamiseks, haldamiseks ja kasvamiseks. „Facebooki grupp on juba praegu väga aktiivne, kuid see on vaid üks näide keskkonnast, kus me regulaarselt e-residente kaasame,” lausus Palipea-Tasker.

Ta märkis, et hetkel on käimas ka e-residentsuse nädal, mille raames toimuvad mitmed üritused välismaal – Pariisis, Londonis, Berliinis, New Delhis, Washingtonis, Istanbulis ja Kiievis. „Selliste ürituste näol püüame hoida lähedasemat sidet e-residentidega, et seeläbi kogukonda tugevdada,” sõnas Palipea-Tasker.