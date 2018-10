Eesti e-riigi uus suur projekt: hakkame meie rahva terviseandmetega suurt raha tegema

Reet Pärgma reporter RUS 2

Andmetest kasu lõikamiseks on loomisel uus riigifirma, mis annaks Eesti terviseandmed teadusasutuste, startupide ja farmaatsiatööstuse käsutusse nii, et see tooks ilma inimeste privaatsust rikkumata miljoneid eurosid tulu, kirjutab digiportaal Geenius.