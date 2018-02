Eesti edukaim reklaamiguru: mis maailma päästmine? Igal asjal on papi lõhn juures

Villmann on Eesti reklaamimaastikul eriline tegija. Reklaamiauhindade konkursile Kuldmuna on tema töid jõudnud julgelt üle 300. Ta on saanud vähemalt 28 pronks-, 13 hõbe- ja sama palju Kuldmune. Tegelikult võib neid vabalt ka rohkem olla, sest päris õiget arvestust ei ole kellelgi ette näidata. Algusaastate statistika on hägune ja Villmann ei pea ka ise arvet.

Kuidas te reklaami juurde jõudsite?

Õppisin arhitektuuri ja graafikat. Kunstiakadeemia lõpetasingi graafika erialal. Sain varakult aru, et oskan oma mõttevälgatustega inimesi üllatada, imestama panna, naerma ajada või neis uusi seoseid luua. Oma arust panin töödesse kogu oma hinge ja siis käis neid vaatamas umbes 30 inimest. Mõtlesin, et mu asjad on rohkem väärt. Ühte tele- või printreklaami näeb 30 asemel näiteks 300 000 inimest. Tundus parem kui sahtlisse teha. Juba kooli ajal tegelesin ajakirjade kujundamisega. Üks väljaanne oli näiteks huumoriajakiri Pikker. Seal olid parasjagu praktikal ka Tartu tudengid Andrus Kivirähk ja Mart Juur. Naljakas seltskond oli koos. Laheda maailmavaatega inimesed.