Eesti edukaim väikeõlletootja plaanib kohtuvaidlust maksuametiga ning sai PRIAlt piraka toetuse

Põhjala õlut tootev firma on Eesti suurim väikeõlletootja. Saku, Al Le Coqi ja Viru Õlu järel on nad mahult neljandal kohal. 2016. aastal ületasid nad väikeõlletootjatele seatud olulise piiri ning just seetõttu on neil tekkinud arusaamatus maksu- ja tolliametiga. 2016. aasta lõpus said nad aga ka hea uudise - nende laienemisplaani otsustas toetada PRIA.

Õllekunsti OÜ turustab enda toodetud õlut Põhjala kaubamärgi all. Lisaks toovad nad sisse Norras toodetud Lervigit ja Saksamaa Stone'i.

Ettevõte kirjutab oma aruandes, et 2016. aastal suurenes oluliselt ekspordi osakaal, mis moodustas 55% kogu müügist. Suuremad turud olid Soome, Prantsusmaa, Holland, Saksamaa ja Itaalia. Õlu rändab aga ka näiteks USAsse, Venemaale ja Hiinasse. Läbirääkimised olid pooleli koguni Costa Rica ja Lõuna-Korea distribuutoritega.

Ettevõte nendib, et kuna Eestis kasvab konkurents märgatavalt, siis on ekspordil osakaalu kasvu oodata ka 2017. aastal. Firma keskmine töötajate arv oli 10, juhatuse liikmeid oli ja on neli.

Maksuametiga kohtusse

Õllekunsti OÜ oli esimene väikeõlletootja Eestis, kes ületas 300 000 liitri tootmismahu piiri. Eestis tähendab see, et sellega lõppeb väikepruulikodadele kehtiv aktsiisisoodustus. Seaoses sellega maksis firma alates oktroobrikuust toodetud ja turule toodud toodangu eest täisaktsiisi. 2017. aasta jaanuaris võttis nendega ühendust maksu- ja tolliamet ning nõudis tasumist ka esimese 9 kuu toodangu pealt, väites, et väikepruulikoja piiri ületamine tõi kaasa soodustuse kadumise terve kalendriaasta toodangule. Firmal on plaanis otsus kohtus vaidlustada.

Aruandes on firma öelnud, et on võimaliku nõude tagamiseks konservatiivsuse printsiibist lähtudes ning viitintressi vältimiseks kasumiaruandest läbi kandnud ning maksuameti ettemaksukontole deponeerinud 20 000 eurot.

Pruulikoda plaanib laienemist

Pruulikoda loodab, et kui käsitööõlle hind langeb, siis jõuavad väikeõlletootjad turuosalt 5% peale, täna on see Eestis veel alla 1%. Viis protsenti tähendaks 6-7 miljonit liitrit. Hinnalangus peaks tulema läbi mastaabiefekti ehk tootmismahu suurenemise.Nad loodavad ka, et aktsiisitõus ei jõua lõpptarbijani.

Ärilehtki on kirjutanud sellest, et Õllekunsti OÜ plaanib tootmisvõimsust neljakordistada. Plaanis on osta uued pruulimis- ja pakkimisseadmed. 2016. aasta novembris sai firma PRIAlt mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse, 500 000 eurot. See makstakse välja abikõlbulike investeeringute toestamisel 2 aasta jooksul. Tänaseks on firmal seadmete tarneleping sõlmitud ning nende oodatav kasutuselevõtmise aeg on 2018. aasta keskpaik.

Suurepärane aasta

Eesti suurima väikeõlletootja aasta oli väga hea. Kui 2015. aastal oli müügitulu 1,158 miljonit eurot, siis 2016. aastal kasvas see 1,772 miljoni euroni. Üle-eelmise aasta 38 400-eurose kasumi asemel vaatas nüüd vastu lausa 206 700 eurot.

Kui Eesti osa müügitulus on isegi veidi kahanenud, siis ekspordi kasv on selge. Teistesse Euroopa Liidu riikidesse müüsid nad 2015. aastal 320 000 euro eest, aasta hiljem aga juba 847 000 euro eest. Märgatav kasv on ka Venemaale ja mujale väljapoole Euroopa Liitu mineva müügi osas.

Firmal on laenukohustusi veidi üle 573 000 euro.

Ettevõtte üliedukast aastast annab kinnitust seegi, et kui varem oli neil jaotamata kasumi real vaid veidi üle 22 000 euro, siis nüüd on seal ligi 229 000 eurot. Käibevahendeid on neil samal ajal 539 000 euro eest.

Õllekunsti OÜ juhatuses on Enn Parel, Gren Noormets, Peeter Keek ning IT-ärimees ja investor Tiit Paananen.