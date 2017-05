Eesti eelistatumate tööandjate pingerivi juhivad suured tegijad

Kantar Emori igakevadises tööandjate maine uuringus hoiab juba neljandat aastat järjest esikohta Eesti Energia. Esiviisikusse kuuluvad veel Tallink, RMK, Tallinna Sadam ja Viking Line. Neist kolm esimest kuulusid esiviisikusse ka eelmisel aastal, Viking Line hoidis toona kuuendat positsiooni.

„Pingerida näitab, et tööandjatena on endiselt kõige atraktiivsemad riigi omanduses olevad ettevõtted, mille puhul hinnatakse eelkõige stabiilsust ja pakutavat kindlustunnet. Samuti eelistatakse turismi valdkonnaga seotud ettevõtteid, kus töötamine tundub põnev ja vaheldusrikas," sõnas Kantar Emori uuringuekspert Lele Aak. „Samas suuremad ettevõtted infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ja finantssektori valdkondadest, kus teenitakse keskmisest kõrgemat palka, jäävad sellest tipust veidi kaugemale. Kaalutakse ikkagi eelkõige nendes ettevõtetes töötamist, kus nähakse enda erialale ja võimetele sobivaid ametikohti."

„Kuigi Tallink asub üle-eestilises pingereas teisel kohal, valisid Tallinnas ja lähiümbruses elavad palgatöötajad ettevõtte enda jaoks kõige atraktiivsemaks. RMK hoiab aga liidripositsiooni Lõuna- ja Lääne-Eestis. RMK on väga palju ära teinud puhkevõimaluste ning Eesti turismi arendamises, viinud ellu erinevaid algatusi, tugevdades niimoodi oma üldist mainet. Eesti Energia positsioon on kõige tugevam aga Ida-Eestis," selgitas Lele Aak.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter väljendas rahulolu, et Eesti Energia on tööandjate maine uuringus esikoha säilitanud. „See, et Eesti Energia on aastaid olnud eelistatuim tööandja Eestis ning iga teine palgatöötaja ning 77% tudengitest kaaluks Eesti Energias töötamist, näitab inimeste usku sellesse, mida Eesti Energia teeb ning peavad seda vajalikuks," ütles Sutter. „Eesti Energia käib ajaga kaasas ja on muutumas järjest rohkem rauaettevõttest tehnoloogiaettevõtteks, kuid enda lähiaastate plaanide elluviimiseks vajame senisest enam IT-spetsialiste. Meeldiv on tõdeda, et ka hiljutises IT-ettevõtete maineuuringus saavutasime kõrge viienda koha. Kuna lähiaastatel on Eestis tööealiste inimeste arv langustrendis, siis konkureerimiseks peavad tööandjad looma keskkonna, kus töötajad tahaksid tööd teha. See on kombinatsioon headest töötingimustest, aga kindlasti ka heast juhtimisest ning selgetest eesmärkidest. Oleme Eesti Energias sellele pidevalt tähelepanu pööranud ja seda on ka tähele pandud," kommenteeris Hando Sutter.

Võrreldes eelmise aastaga on Lele Aak'i sõnul kõige suurema positiivse muutuse tänavu läbi teinud Elisa, tõustes pingereas seitsme koha võrra. „Elisa on viimasel ajal silma paistnud oma äri laiendamisele suunatud tegevustega ning see on Elisa kui innovatiivse ja arengule suunatud tööandja kuvandit kindlasti parandanud. Suurima languse on aga läbi teinud Olerex, kes on aasta alguses meedias avaldatud kriitiliste artiklite tõttu kukkunud 19 koha võrra."

„On huvitav märkida, et 2007. aastal ehk 10 aastat tagasi moodustasid pingerea esiviisiku Tallink, Hansapank (nüüdne Swedbank), EMT (nüüdne Telia), Elion (nüüdne Telia) ja SEB Eesti Ühispank (nüüdne SEB Pank). Kuigi neist on vaid Tallink suutnud säilitada koha esiviisikus, mahuvad ka kõik teised, nüüdseks brändimuutuse läbi teinud ettevõtted pingerea esimesse kümnesse või selle piirimaile," lisas Lele Aak.