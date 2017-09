Eesti Ehitusettevõtjate Liit sai olude sunnil uue juhatuse esimehe

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatus valis uueks juhatuse esimeheks ehitusettevõtte Rand & Tuulberg Grupi juhatuse esimehe Raivo Randi. Senine juhatuse esimees Kaupo Kolsar esitas seoses suvel saadud kelmusekahtlusega avalduse juhatuse esimehe kohalt taandumiseks, kuid jätkab juhatuse liikmena, teatas liit.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on vabatahtlikult ühinenud ehitusettevõtjaid ühendav mittetulundusorganisatsioon. Liidu eesmärgiks on kooskõlastada ja koordineerida oma liikmete tegevust ehitustegevuse majanduspoliitilistes küsimustes ja suhetes töövõtjatega ning nende organisatsioonidega. Eesti Ehitusettevõtjate Liit on asutatud 1991. aastal ning oma tänasel kujul tegutseb alates 1993. aasta kevadest. EEEL on struktuurilt avatud, võimaldades nii regionaalsete kui ka erialaliste alaliitude moodustamist. Liidu liikmeks olevad ehitusettevõtjad koos tütarettevõtetega, keskmiselt 100 ettevõtet, annavad oma ehitustegevusega üle 50% kogu Eesti ehituskäibest.