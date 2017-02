Eesti esimese ehtefirmana osaleb Marmara Sterling 18.-21. veebruarini Münchenis toimuval rahvusvahelisel ehte- ja juveelimessil INHORGENTA, teatas ettevõte

Messil osalemise eesmärk on leida edasimüüjaid uutel eksportturgudel.

„Inhorgenta näol on tegemist ehtevaldkonna ühe olulisema messiga maailmas. Siin on umbes tuhat osalejat üle kogu maailma ja teiste hulgas konkureerime selliste suurte nimedega nagu Guess ja Nomination. Esimese kahe päeva järel saame olla väga rahul. Meie ekspositsiooni vastu on huvi tundnud mitmed firmad, kellest olulisim on rahvusvahelistele lendudele bränditooteid vahendav ettevõte Schäfer Global,“ ütles Marmara Sterling OÜ tegevjuht Janno Jaek.

Swarovski kristallidest ning hõbedast ehete valmistamise ja turustamisega tegeleb Marmara Sterling 2012. aastast. Ehteid saab osta enam kui 70 müügikohast Baltimaades ning ettevõtte kodulehelt.

Marmara Sterling ehteid on modellidena tutvustanud mitmed Eesti kuulsused, teiste hulgas armastatud lauljad Tanja Mihhailova ja Ines.

Lisaks Saksamaal toimuvale messile osaleb ettevõte märtsis Šveitsis toimuval maailma suurimal kella- ja ehtemessil Baselworld 2017. Osalemist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.