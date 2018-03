Eesti ei saanud ettevõtjatelt Dubai Expol osalemiseks raha kokku

Veebruaris otsustas valitsus, et Eesti riik osaleb Dubai EXPO-l tingimusel, et ettevõtjad soovivad seal osalemisse rahaliselt panustada. Ettevõtjad märkisid oma tagasisides riigile, et EXPO-l esinemisse nad investeerida ei plaani ning suurnäituse asemel oleks esmajärjekorras kasu Eesti riigi välisesinduse avamisest Araabia Ühendemiraatides, teatas MKM.

Riik tahtis vähemalt nelja miljoni eurosest Dubai Expol osalemise eelarvest vähemalt kahe miljoni eurost ettevõtjate panust.

Tähtaeg ettevõtjatele oma osalemissoovidest teada anda oli möödunud pühapäeval, 25. märtsil. Ettevõtjad tõid oma tagasisides välja, et ühekordsest suursündmusel osalemisest Pärsia lahe piirkonnas majandussuhete arendamiseks ei piisa.

„Oleme ettevõtjatega alates üle-eelmise aasta algusest nõu pidanud, kas meil oleks mõistlikum osaleda EXPO-l või avada kõigepealt Eesti riigi välisesindus Araabia Ühendemiraatides. Ettevõtjad andsid meile teada, et nad sooviksid küll osaleda EXPO-l, aga püsiva esinduse loomine on praegu esmatähtis,“ sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Eesti riik soovib avada EASi välisesinduse Araabia Ühendemiraatides selle aasta teises pooles. EASi välisesindajal on aastaringselt kohapeal olles võimalik luua pikaajalisi ärisidemeid Eesti ettevõtete jaoks. Lisaks planeerib valitsus Araabia Ühendemiraatides ka Eesti suursaatkonna avamist, mis annaks parema võimaluse toetada piirkonnast huvitunud Eesti ettevõtjaid.

Loe veel

„Eesti majanduse jaoks on ekspordivõimekuse kasvatamine üks olulisemaid arengusuundi, kui mitte kõige olulisem. Meie ettevõtete eksport on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud ja soovime, et see selliselt ka jätkuks,“ kommenteeris minister. „Araabia Ühendemiraatides Eesti toodete ja teenuste müümine ei saa olema niisama lihtne. Oleme ettevõtjatega ühel nõul - meil on mõistlik alustada püsiva pidepunkti loomisega ja seejärel panustada erialamessidel ja suurüritustel osalemisse,“ ütles ta.

Eesti ettevõtted ei ole veel märkimisväärses mahus oma tooteid ja teenuseid Pärsia lahe piirkonda eksportinud. Huvi on meie firmadel aga olemas, eriti IT-valdkonnas, kaitse- ja toidutööstusel, aga ka rõiva-, mööbli- ja kosmeetikatootjatel ning logistikafirmadel.

„Kui Dubai EXPO-le minekuks ei ole riigil ja ettevõtjatel piisavalt raha, siis on mõistlik alustada kõigepealt EASi välisesinduse avamisega. Pärsia lahe ümbrus on tuleviku mõttes oluline piirkond ning vajame Eesti ettevõtete ekspordi suurendamiseks seal püsivat diplomaatilist kohalolu,“ selgitas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Eesti on varasemalt osalenud EXPO-l ainult nendes riikides, kus on Eesti riigi välisesindus juba olemas. Viimati osaleti Milanos toimunud EXPO-l, mille järgselt küsiti ka ettevõtjate tagasisidet osalemise kohta. Analüüs näitas nii poolt- kui vastuargumente EXPO-l osalemiseks. Ettevõtjatelt küsiti uuringus, kas nad jäid kogemusega rahule ning kas neil oleks huvi ka järgmisel EXPO-l osaleda. Enamik ettevõtjate kogemusi olid pigem positiivsed.

Samas märgiti eelmise EXPO analüüsis, et erinevalt erialamessidest on EXPO tavainimesele suunatud sündmus, kus ärikontaktide loomine on pigem kõrvaltegevus. Milano EXPO-l osalemise kogemuse hindamisel tuli ka arvestada, et Itaalias on Eestil olemas oma aktiivne suursaatkond, kes aitas Eesti väljapanekule suuremat kõlapinda saavutada.

MKM saatis palve Dubai EXPO-l osalemissoovidest teada anda Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, Puitmajade Liidu, Toiduliidu, Meretööstuse Liidu, Eesti Keemialiidu, Eesti Turismifirmade Liidu, Teenusmajanduse Koja ja Kaitsetööstuse Liidu ettevõtetele.