Eesti eksport aitas Transiidikeskusel Venemaa-muredest üle saada

Foto: Transiidikeskuse AS

Vaatamata jätkuvalt nõrgale nõudlusele Venemaal suutis Transiidikeskuse AS 2016. aastal kasvatada nii käivet kui kasumit. Transiidikeskuse AS Muuga konteinerterminal käitles 2016. aastal 200 257 TEU'd (TEU on 20-jalase konteineri tingühik), mis on 3% vähem kui 2015. aastal. Nende terminalide kogukaubakäive kokku oli 2,83 miljonit tonni, mis on 8% rohkem kui 2015. aastal.