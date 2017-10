Eesti eksport Hollandisse tegi võimsa hüppe

Eksport kasvas augustis aastaga 8%, seehulgas aga eksport Hollandisse 2,5 korda 30 miljoni euroni. Eesti veab Madalmaadesse põlevkivikütteõli.

Import kasvas 12%, tõstes kaubavahetuse puudujääki nüüd kokku 115 miljoni euroni - aastaga on see kasvanud 45 miljoni euro võrra. Jooksevhindades vaadatanud ekspordid Eestist mullu 1,1 miljardi ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro väärtuses kaupu.

Üldiselt on tõusuteel mineraalsete toodete, sh põlevkiviõli ja elektrienergia eksport, näiteks ekspordib Eesti elektrit Lätti. Kokkuvõttes kasvas selle sektori eksport lausa 62 miljoni euro võrra. Koguekspordi peamised sihtriigid on Soome 17% ja Rootsi 13 protsendiga, kuigi Rootsi osakaal taas enim kahanes, mis on pikemaajaline trend.

Tõusuteel on ka puidugraanuli ja okaspuidu eksport. Samuti veab Eesti välja metallitooteid ja -jäätmeid.

Soomest imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid, Rootsist mineraalseid tooteid, transpordivahendeid ning Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Kõige rohkem kasvas import Rootsist, Saksamaalt ja Soomest. Enim kahanes import Ungarist.