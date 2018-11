Eesti eksport Saksamaale aina kasvab. Millised on suurriigi eripärad ning mis põhjusel nad meiega paaniliselt ühendust võtavad?

Tanel Saarmann reporter RUS

Tarmo Mutso avab uksi nii sakslastele siia tulekuks kui eestlastele Saksamaa turule minekuks. Foto: Tiit Blaat

Endine EASi turimsiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso on vähem kui aasta vedanud Balti-Saksa Kaubanduskoja Eesti bürood. Vaikselt tegutsenud asutus on võimsa Saksa riigi majandusesindus Eestis. Saksamaa on Eesti ettevõtjatele kuni viimase ajani olnud üllatavalt „kauge" riik, kuid nüüd tundub, et oleme Euroopa tippriigi leidnud ja vastupidi - nemad on väga huvitatud meist.