Eesti Ekspressi konverents "Julgus teha teisti" toob Tallinna Nassim Talebi

Nassim Nicholas Talebit on nimetatud üheks meie aja tähtsamaks ja originaalsemaks mõtlejaks.

Ta on mitmete globaalsete bestsellerite autor, kes on ümber mõtestanud selle, kuidas inimesed üldiselt, sealhulgas oma valdkonna tipptegijad, hindavad ja mõistavad majanduslikke ja kõikvõimalikke muid riske. Ta on olnud pankur, aktsiatega kaupleja, ta on tippmatemaatik, professor. Tema raamat „The Black Swan“ valiti The Sunday Timesi poolt 12 kõige mõjukama raamatu hulka pärast teist maailmasõda.

Tema peateosteks võib aga pidada hoopis hilisemaid bestsellereid „Antifragile“ ja värskeimat teost „Skin in the Game“. Neis omavahel seotud raamatutes ehitab Taleb üles tervikliku maailmapildi, mis on tänase globaliseeruva maailma riskitaluvuse suhtes ülikriitiline. Ta peab meid erakordselt haavatavaks ning tänapäeva lääne ühiskondi tervikuna võimetuks neid riske hindama ja nendeks mõistlikult valmistuma.

