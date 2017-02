Eesti Energia börsileminek võib takerduda Tootsi kohtuvaidlusesse

Foto: Tanel Meos

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul otsustatakse energiakontserni taastuvenergia üksuse börsile viimine tänavu aasta teises kvartalis. Kuna aga Tootsi suursoo kinnistu üleandmine riigilt EE-le on takerdunud kohtuvaidlusesse ning sellega koos on ohus ka EE kavandatud suure tuulepargi tulevik, kardab Sutter, et ilma Tootsita võib IPO lahjaks jääda.