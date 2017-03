Eesti Energia elektrijaama ehitaja korruptsioonikahtlused jõudsid Leetu

Leedu ajalehe Verslo Žiniose andmetel otsis Leedu keskkriminaalpolitsei läbi endise Leedu Energia juhi Rymantas Juozaitise kodu. Põhjuseks on Eestis Auvere elektrijaama ehitamist alustanud Prantsuse energiatootja Alstomi altkäemaksuskandaal, mille vastu tunnevad huvi ka Suurbritannia võimud.

Leedu uurib praegu aastatel 2004-2009 tehtud riigihankeid, mille puhul kahtlustatakse Alstomiga seotud suuremahulisi altkäemaksujuhtumeid, kirjutab Leedu leht ja vahendab Äripäev.

Täpsemalt on uurimise all riigihanked, millega olid seotud Lithuanian Power AB ja Lithuanian Energy, mille suurosanik on Leedu riik. Samuti uuritakse rahvusvahelisi hankeid, mille puhul kahtlustatakse nüüd altkäemakse, mis mõjutasid hangete tulemusi. Suurimad hanked puudutasid niinimetatud Elektrenuose projekti ja Kaunase hüdroelektrijaama projekti, mille mahud võisid ulatuda lehe andmetel 244 miljoni euroni.

Peale Juozaitise on uurimise all Lietuvos Elektrine endine tegevjuht Pranas Noreika, kes oli ametis sel ajal, kui sõlmiti lepinguid Alstromiga seotud firmadega.

