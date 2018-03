Eesti Energia hakkab soomlastele elektrit müüma

Tänasest alustab Eesti Energia elektrimüüki Soome kodutarbijatele. Soomest saab Eesti Energia jaoks viies turg, kus ettevõte elektrit müüb.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul loob ühine Põhjamaade ja Baltikumi elektriturg võimaluse pakkuda teenuseid ka Soomes. „Soome elektriturg on juba pikemat aega väga hästi toiminud ning oli eeskujuks ka Eesti turu avanemisele. Soomest saab Eesti järel üks esimesi riike maailmas, mis võtab kasutusele infosüsteemi, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed. See kiirendab ja lihtsustab protsesse kõigile turuosalejatele ning tagab võrdsed võimalused klientidele teenuste pakkumiseks. Soomlased on ka ühed usinamad elektrimüüja vahetajad Euroopas. Soome elektriklientide huvi uute pakkujate vastu on kõrge ning valmidus uusi ja innovaatilisemaid teenuseid proovida on olemas,“ ütles Sutter.

Välisturgudel on Eesti Energia tuntud Enefit brändi all. Enefiti pakkumine Soomes on keskendunud digitaalsetele lahendustele nagu kasutajasõbalik koduleht ning mobiilirakendus. „Meie kliendid Eestis on juba harjunud oma elektriasju mobiiliga ja digitaalselt ajama. Nüüd soovime neid efektiivseid lahendusi ka Soome turul pakkuda,“ lausus Sutter ja lisas, et sarnaselt Eestile on ka Soomes toimumas üleminek mobiilirakendustele nii panganduses kui ka kommunikatsioonis.

Enefit Soome tegevdirektor Ville Pentti sõnul on Enefiti kontseptsioon olla Soomes energiamüüja telefonis. „Meie kliendid saavad läbi Enefiti mobiilirakenduse oma elektritarbimist analüüsida ja juhtida ning seeläbi ka elektriarvet vähendada. Elektripaketi valimine ja lepingu sõlmimine meiega on lihtsamast lihtsam nii meie kodulehel kui kliendi mobiilis. Oleme parim valik klientidele, kes soovivad elektrit kasutada nutikalt ning seeläbi ka väiksemate kuludega. Meie lahendus on Eestis läbiproovitud: Eesti Energia kliendid, kes kasutavad mobiilirakendust, on oma elektriarvet vähendanud kuni 15%,“ rääkis Pentti.

Enefit pakub kolme tüüpi elektripakette: kindlaksmääratud elektrihinnaga pakett Enefit Takuu, Nord Pooli börsihinnaga pakett Enefit Markkina ja Enefit Markkina + Turva, mille puhul on elektril enamuse ajast Nord Pooli hind, kuid börsihinnale on määratud hinnalagi, millest kõrgemale hind kliendi jaoks ei tõuse. Kõiki lepinguid saab mugavalt sõlmida ka mobiilist.

Sarnaselt Eesti Energia mobiiliäpiga näitab ka Enefiti äpp Soomes järgmise päeva elektrihindu ja võimaldab kliendil planeerida oma elektritarbimist vastavalt odavama hinnaga perioodidele. Näiteks, kui õues on väga külm, kulutavad inimesed päeval rohkem elektrit kütmiseks ning seetõttu on ka elektrihind kallim. Seega on inimese enda otsustada, kas pesta pesu päeval, või teha seda öösel, kui elektrihind on soodsam. „Omades rohkem informatsiooni, saavad inimesed ise oma elektriarve suurust juhtida ning kodukulusid paremini planeerida,“ selgitas Pentti.

Soome elektriturule sisenemine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja energiateenuste pakkujaks. Hetkel tegutseb Eesti Energia energiamüüjana lisaks Eestile ka Lätis, Leedus ja Poolas ning lähiajal alustab ka Rootsis.