Eesti Energia hiigeltehingu peatamisest: Nelja Energia on juba meie omanduses

Ka märkis ettevõte, et Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid. Sellekohaselt soovitakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga jõuda 2030. aastaks 50%-ni lõpptarbimisest. See peaks olema piisav signaal, et kes iganes taastuvenergiat arendab, on väga oodatud seda tegema.

"Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist," leidis Eesti Energia.

Ettevõte märkis, et taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia ning Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. "Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energia strateegia," rõhutas riiklik energiahiid.

Muutub ülekaalukalt suurimaks tuuleenergia tootjaks

Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%ni. "See toetab ka Eesti pikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist," on energiafirma veendunud.

Eesti Energia andis Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ostust teada selle aasta mai lõpus. Tehingu kogumaksumuseks oli 493 miljonit eurot, sellest 290 miljonit oli tehingu maksumus ning 204 miljonit eurot Nelja Energia laenukoormus, mis Eesti Energia üle võtab.

Tehingule andsid võrdlemisi kiiresti heakskiidu Läti ja Leedu konkurentsiametid, üksnes Eesti konkurentsiamet võttis veel lisaaega, et seda põhjalikult kaaluda. Nelja Energia minekul Eesti Energia omandusse kuulub riiklikule energiafirmale umbes 85% tuuleenergia turust Eestis.

Sellest on tõukunud ka Eesti Energia põhikonkurentide väide, et tehing aitab kaasa Eesti Energia monopoolse seisundi süvendamisele Eesti elektriturul. Ettevõte ise on seisukohal, et kuna elektriturg on vaba, siis ei ole sellist asja nagu Eesti elektriturg olemas.