"Trend on see, et neid taastuvenergiavõimsusi, mis on juhitamatud ja sõltuvad sellest, mis ilm parajasti on – kuidas päike paistab ja tuul puhub –, tuleb järjest juurde ja sellest tulenevalt läheb salvestavaid elektrijaamu tarvis järjest rohkem," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Plaan on lubjakivist ehitada Estonia kaevanduse kõrvale 60 meetri kõrgune mägi, mille otsa rajatava basseini saaks odava elektri ajal pumbata kaevanduse põhja rajatud reservuaarist vett – kui tuuleenergiat vaikse ilmaga turul napib, saab selle vee turbiinidest läbi lasta ja tuulise ilmaga akumuleeritud energia tagasi turule müüa.

