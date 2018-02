Eesti Energia Jordaania projekt võitis maineka auhinna

Eesti Energia osalusega Attarat Power Company tuli võitjaks Project Finance International 2017. aasta parimate tehingute konkursil Lähis-Ida ja Aafrika ressursitehingute kategoorias. Tunnustus pälviti Jordaaniasse rajatava elektrijaama ja kaevanduse projekti eest.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütls, et tegemist on lühikese aja jooksul juba teise rahvusvahelise tunnustusega, mis projektile osaks on saanud.

„Möödunud aasta lõpus pälvis Jordaaniasse rajatav elektrijaama projekt Aasia energeetikaauhindade üritusel auhinna innovatsiooni kategoorias. See on rahvusvaheline projekt, mille edusse on panustanud tuhandeid tunde kümned ja isegi sajad eestimaalased. Nende inimeste hulka kuuluvad töötajad Eesti Energias, aga ka eksperdid meie ülikoolides ja teadusasutustes. Järjekordne rahvusvaheline tunnustus on tegelikult sõnum neile kõigile: koostöös paneme Eesti maailmakaardile. Jordaania projekt on seda kahtlemata saavutanud,“ sõnas Vals.

Jordaania põlevkivielektrijaama ja -karjääri rajamise investeering 2,1 miljardit USA dollarit on läbi aegade suurim ühekordne investeering põlevkivienergeetikasse. Kohalikul kütusel põhinev elektrijaam tõstab oluliselt Jordaania energiajulgeolekut, mis täna sõltub 95% ulatuses imporditavast energiast.

554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaam hakkab paiknema Kesk-Jordaanias, Attarat Um Ghudranis. Põlevkivielektrijaamaga kaasneb ca 10 m/t aastavõimsusega põlevkivikarjäär ja infrastruktuur. Põlevkivielektrijaama ja karjääri omanikeks on võrdselt 45%-ga Malaisia ettevõte YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõte Yudean Group ning Eesti Energia 10%-ga. Elektrijaama ehitab Hiina suurettevõte Guangdong Power Corporation. Projekti elluviimist rahastavad ca 1,6 miljardi USA dollari mahus Hiina suurpangad.

Elektrijaam valmib ja alustab tööd aastal 2020.