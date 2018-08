Eesti Energia klienditeenuste üksust asub juhtima Jüri Teemant

Tänasest juhib Eesti Energia klienditeenuste üksust Jüri Teemant, kes on viimased seitse aastat juhtinud Elisa Eesti ärikliendiüksust. Kontserni kliendikogemuse direktorina asub Teemant ellu viima Eesti Energia klienditeenuste strateegiat, mille eesmärgiks on jõuda 2022. aastaks miljoni kliendini kokku kuues Läänemere riigis.

Tänase seisuga on Eesti Energial Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Rootsis ja Soomes kokku pea 655 000 klienti. "Sihid on kõrged, kuid samas on meil olemas kõik eeldused kasvuks ja parima teeninduse pakkumiseks. Just see mind motiveeribki. Meil on ees põnevad ajad,“ sõnas Teemant.

„Et jõuda miljoni kliendini on meil vaja kombinatsiooni julgest tootearendusest, konkurentsivõimelisest hinnast ning eeskujulikust teenindusest. Mul on väga hea meel, et saame seda ambitsiooni viia ellu koos Jüriga, kes toob meie klienditeenuste meeskonda nii värsket mõtlemist kui ka rahvusvahelist kogemust,“ ütles Eesti Energia juht Hando Sutter.

Lisaks Elisale ärikliendiüksuse juhi ja juhatuse liikmena töötamisele on Jüri Teemat olnud varasemalt EMT (tänane Telia Eesti) turundusdirektor ja juhatuse liige. Samuti on ta töötanud Nokia kontsernis Soomes, kus vastutas müügi ja turunduse juhtimise eest Skandinaavias ja Venemaal ning juhtis hiljem ka Nokia müügitegevusi Balti turgudel, olles Nokia Eesti maajuht ja juhatuse liige. Jüri Teemant on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis majandust ja lõpetanud Estonian Business Schoolis magistriõppe.