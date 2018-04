Eesti Energia: lähtume hinnastamisel kliendi tarbimise ajaloost ning turusituatsioonist

Elektriarve koosneb kolmest komponendist: elektrienergia (sõltub inimese tarbitud elektri mahust ehk tarbitud kWh), võrgutasu (sõltub tarbitud kWh) ning elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu (sõltub esimest kahest ehk kes palju tarbib, selle jaoks on ka need suuremad). Igal inimesel on võimalik energiakulusid kõige enam mõjutada oma elektritarbimist paremini planeerides, sest konkurentsi tulemusel on marginaalid aastatega langenud oluliselt. Iga kilovatt-tund, mis säästetakse tarbides, kajastub otseselt elektriarvel. Elektri tarbimise vähendamise hinnanguline mõju võib arvele olla kuni 20%.

Avatud turul on kõikidel elektrimüüjatel võrdsed tingimused teenuse pakkumiseks. Sageli ärgitatakse kliente elektrimüüjat vahetama vaid soodsuse argumendiga. Lubatavat säästu kliendi jaoks ei pruugi energiamüüja vahetamine tuua, kuna turul on pakkumised ühtlustunud. Energiavaldkond ja elektrihinna kujunemine tunduvad pealiskaudsel vaatlusel üsna lihtsad, kuid tegelikkuses mõjutavad elektrihinda nüansid, mis ainult soodsusele rõhudes võivad jääda märkamatuks. Peamisteks mõjutajateks on börsihinna kujunemine, enda tarbimise juhtimine, sobiva elektrienergia- ja võrgupaketi valiminee vastavalt tarbimisele jne.

Eesti Energia lähtub hinnastamisel kliendi varasemast elektritarbmisest ning hetkel kehtivast turusituatsioonist. Nagu ka pangas ei saa kõik inimesed ühe intressiga laene, nii ka elektri hind sõltub konkreetse inimese tarbimisest. Julgustame nii praeguseid kui ka tulevasi kliente kindlasti meie poole pöörduma, et vaadata üle oma praegune elektripakett.