Eesti Energia langetab tallinlaste soojahinda

Konkurentsiamet kinnitas Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni taotluse, millega langeb Iru jäätmepõletuselektrijaamas soojuse piirhind 30% ehk 21,49 euroni megavatt-tunni eest. Kogu Iru jäätmepõletuselektrijaamas toodetud soojuse müüb Enefit Green Utilitas Tallinnale, seega peaks ka Tallinnas sooja hinnad nüüd langema.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et uus soojuse piirhind hakkas kehtima tagasiulatuvalt käesoleva maikuu algusest. „Ühtlasi on tegemist kõige soodsama Eestis toodetud soojusega, Iru jäätmepõletuselektrijaamas toodetud soojusele järgneb odavuselt Narva elektrijaamades toodetud soojus,“ sõnas Kärmas.

Aavo Kärmase sõnul töödeldakse suurem osa Eestis kodudes sorteerimisest ülejäävatest segaolmejäätmetest Iru jäätmepõletuselektrijaamas ümber elektriks ja soojuseks. „Iru jäätmepõletuselektrijaama käikuandmise järgselt 2013. aastal vähenes Eestis oluliselt segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse. See näitab, et jäätmepõletuselektrijaam on väga hea võimalus jäätmete energeetiliseks taaskasutamiseks ning aitab kaasa Eesti keskkonna puhtamaks muutmisele,“ rääkis Kärmas.