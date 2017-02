Eesti Energia lõpetab töösuhte eile vahistatud ja kahtlustuse saanud kahe Estonia kaevanduse keskastmejuhiga.

"Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga ja lõpetame kahtlustuse saanud töötajatega usalduse kaotuse tõttu töösuhte," lausus Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

"Eesti Energia on aus ja läbipaistev ettevõte ning me ei tolereeri ebaausat käitumist. Teeme selle juhtumi raames igakülgset koostööd uurimisasutustega, et toimunu kõik asjaolud välja selgitada,“ ütles ta.

Viru ringkonnaporkuratuuri teatel pidasid kaitsepolitseinikud eile kinni Eesti Energia Estonia kaevanduse kaks keskastmejuhti, kes vastutasid kaevanduses seadmete ja transpordivahendite hoolduse ja remondi eest. Ametnikke kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumist, millega tekitati suur varaline kahju riigi äriühingule.