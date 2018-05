Eesti Energia maksab Nelja Energia eest pea 500 miljonit eurot

„Eesti Energia strateegiline eesmärk on kasvatada 2022. aastaks taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu enda tootmisportfellis 40%ni. Uute tootmisüksuste ehitamise kõrval on eesmärgi saavutamiseks üks võimalus ka sobilike ettevõtete omandamine. Kui aasta alguses tuli teade, et Vardar on müümas Nelja Energiat, olime huvitatud, sest saame seeläbi oma strateegiat ellu viia,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Ta lisas, et kuna valitsus on väljendanud ootust Enefit Greeni vähemusosaluse börsile viimiseks, on kõigil huvilistel tulevikus võimalik ettevõtte kasvust ka osa saada.

Plaanitavast aktsiate esmaemissioonist annab Eesti Energia täiendavat infot kohe, kui ettevalmistustööd selleks on jõudnud vastavasse faasi.

Loe veel

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et Nelja Energia omandamisel saab Enefit Greenist Läänemere äärsetes riikides kõige kiiremini kasvav taastuvenergia tootja. „Taastuvenergial on suur tulevik ja soovime sellesse panustada,“ lausus Kärmas. Ta lisas, et arvestades Enefit Greeni ja Nelja Energia uute taastuvenergia arendusprojektide mahtu, on tootmise edasiseks laiendamiseks võimalusi palju. „Näeme ennast tulevikus tegutsemas taastuvenergia tootjana Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja ka Poolas – kõigis neis riikides tegutseb Eesti Energia ka energiamüüjana,“ rääkis Enefit Greeni juht.

Enefit Greeni taastuvelektri toodang kasvab Nelja Energia omandamisel tänaselt 0,4 teravatt-tunnilt üle 1 teravatt-tunnini ehk pea kolm korda.

Tehing puudutab 100% Nelja Energia aktsiaid. Vardar AS müüb oma tütarettevõtte Vardar Eurus 77% enamusosaluse Nelja Energias ning ülejäänud 23% aktsiatest omandatakse Eesti investoritelt: Solarcom OÜ (Martin Kruus) and Atradius OÜ (Kalle Kiigske), kes mõlemad kuuluvad Nelja Energia juhtkonda, Ivard OÜ (Peeter Mänd), Vestman Energia AS (Aivar Berzin), JMB Investeeringute OÜ (Jüri Mõis), HTB Investeeringute OÜ (Hannes Tamjärv), Ambient Sound Investments OÜ, United Partners Investments OÜ ja Kakssada Kakskümmend Volti OÜ.