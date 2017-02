Eesti Energia: meil pole piisavalt põlevkivi - loodame, et keskkonnaminister lahendab olukorra

Eesti Energial pole pärast riigikohtu otsusega Uus-Kiviõli kaevandusloa tühistamist enam piisavalt põlevkivivaru ning olukorra peaks lahendama keskkonnaminister, rääkis riigiettevõtte juhatuse esimees Hando Sutter.

Hando Sutter:

Oleme teinud Uus-Kiviőlis kaevanduse rajamiseks ettevalmistusi 2011. aastast, et tagada pikaajaliselt pőlevkivi nii őli kui ka elektri tootmiseks. Viime end otsusega kurssi ja otsustame edasised sammud pärast kohtuotsusega tutvumist. Loodan, et Keskkonnaministeerium lahendab selle kaevandamisloaga tekkinud őigusliku ebakindluse esimesel vőimalusel.

Eesti Energia olemasolevate elektrijaamade ja őlitehaste pőlevkivi kasutamise maksimaalne vőimekus on suurem, kui meile eraldatud pőlevkivi kaevemahtude aastamäär, mis on 15,01 miljonit tonni geoloogilist pőlevkivi aastas. Viimase viie aasta jooksul oleme ära kasutanud keskmiselt 83% meile eraldatud pőlevkivi aastasest kaevemäärast, mis on kőikide pőlevkivi kaevandajate seas suurim ära kasutatud määr.

Tänane olukord on pikemas perspektiivis aga selline, et Eesti Energia olemasolevate pőlevkivivarade töötamiseks nende elukaare lőpuni ei ole meil piisavalt kaevandamislubadega tagatud pőlevkivivaru.