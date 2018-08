Eesti Energia nõuab ministeeriumilt aru: miks konkurendi meretuulepargi taotlust vaadatakse läbi kiiremini kui meie oma?

Seotud lood: Saaremaa läänerannikule plaanitakse saja tuulikuga meretuuleparki

Kuningas selgitab oma vastuses, et lisaks kahele eelpoolmainitud taotlusele on TJA edastanud MKMile veel kahe äriühingu hoonestusloa taotlused (need on esitatud mullu juulis ja septembris ehk enne Eesti Energia taotlust).

„Taotlused viiakse valitsusse pärast Saare Wind Energy OÜ hoonestusloa menetluse osas tehtud otsust. MKM ei sea eelistusi arendajate osas, kinnitab Kuningas.

Saare Wind Energy kuulub e-Krediidinfo andmetel Veiko Välile ja Kuido Kartaule.