Eesti Energia nõukogu valis esimeheks Väino Kaldoja

Eesti Energia nõukogu valis täna toimunud koosolekul nõukogu esimeheks ettevõtja Väino Kaldoja. Kaldoja volitused kehtivad kolm aastat.

„Soovin tänada eelmisi nõukogu esimehi Veiko Tali ja Erkki Raasukest nende tehtud töö eest,“ lausus Kaldoja. „Peame arvestama, et Eesti Energia on suurim riigi omanduses olev äriühing, mis tegutseb rahvusvahelistel energiaturgudel, kus konkurents on äärmiselt tihe. Nõukogu koosseisus on rohkelt juhtimis- ja energeetikaalast kogemust ja teadmist, et Eesti Energia tegevust suunata ja vajadusel tegevjuhtkonnale nõu anda,“ leidis Kaldoja.

Väino Kaldoja on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta septembrist. Ta on Silberauto asutaja ja juhatuse esimees. Silberauto on Baltikumi suurimaid sõidukite müügi ja teenindusega tegelevaid ettevõtteid. Väino Kaldoja on Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pikaajaline juhatuse liige. Lisaks on ta Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige ja Vilistlaskogu juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna 1979. aastal cum laude.

Eesti Energia nõukogusse kuuluvad lisaks Kaldojale Kaie Karniol, Einari Kisel, Andres Liinat, Ivo Palu, Ants Pauls ja Danel Tuusis. Eesti Energia üldkoosolek nimetas nõukogu liikmed ametisse möödunud nädalal ning kõigi nõukogu liikmete volitused kehtivad kolm aastat.