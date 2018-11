Eesti Energia: parima elektripakkumise saamiseks tuleb igalt müüjalt ise hinnapakkumine küsida

Tasub teada, et elektrihinda mõjutab ka valitud pakett ning lepinguperioodi pikkus, märgib elektrifirma. Üldiselt kehtib põhimõte, et mida pikem lepinguperiood, seda odavam on ka elektri kilovatt-tunni hind. Seda sellepärast, et elektrituru toimimise põhimõtetest lähtuvalt on ka elektrimüüjale elekter odavam, kui seda osta börsilt pikemalt ette. Lühemaks perioodiks ette ostetav elekter on kallim nii elektrimüüja ning sellest tulenevalt ka tarbija jaoks.

Kuigi elektri ostuhinda saab fikseerida lepinguga lausa kolmeks aastaks, on oluline meeles pidada, et erakliendil on õigus lepingut lõpetada või paketti muuta ühekuulise etteteatamisega, märgib Eesti Energia. Klient ei ole ühe lepingu küljes „lukus“, vaid saab paketti või lepinguperioodi vastavalt oma soovidele ja vajadustele alati muuta.