Eesti Energia plaanib virtuaalset elektrijaama, millega saab ka elektritarbija tulu teenida

Seda nii Eesti Energial kui ka tarbijatel. „Sisuliselt on see alternatiiv elektrijaama ehitamisele, kus nõudluse suurenemisel ei ole aga tarvis uut elektrijaama ehitada, vaid kasutatakse olemasolevaid võimsusi efektiivsemalt,” sõnas Eesti Energia energiakaubanduse juht Charlie Viikberg, kes nimetab seda revolutsiooniks energiasektoris. Tegemist on tema sõnul kõige puhtama energiaga, sest see on energia, mida juurde ei toodeta.