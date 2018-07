Eesti Energia põhjendab, miks meid ikkagi ootab ees elektrihinnatõus ja miks nemad selles kuidagi süüdi ei ole

Eesti Energia juht Hando Sutter on korduvalt hoiatanud, et tuleval sügisel ja talvel võib järsk elektrihinnatõus tugevalt tarbija rahakotile mõjuda. Miks siis ei saa Eesti Energia ise hinnatõusu pidurdamiseks midagi teha kui oleme regioonis üks väheseid riike, mis toodab elektrit rohkem kui ise tarbib?

"Täpselt samamoodi nagu Eestis on palav, kuiv ja sademeid on vähe, siis nii on ka Põhjamaades. Seega hüdroreservuaaride täitumine on oluliselt madalam, täpsemalt on vahe 16% ehk 20 teravatt-tundi. See võrdub 2,5 aasta Eesti kogutarbimisega. Nii palju on hüdroreservuaarides potentsiaalset energiat eelolevaks talveks vähem," selgitas Sutter.

"Meie saame turuolukorda ära kasutada nii, et üritame maksimaalselt elektrit toota ja müüa, oleme jätkuvalt elektrit eksportiv riik. aga meie tõepoolest kuidagi seda hinda mõjutada ei saa. Oleme siin hinnavõtjad ja ümberringi toimuvad trendid mõjutavad hinda, ükskõik kui palju meie siin pingutame."

Eesti Energia finantsjuht Andri Avila lisas, et täiskoormusel elektritootmiseks valmistutakse just praegu. „Teeme kõik suuremad hooldused enda elektrijaamades suve jooksul ära, et olla valmis täiskoormusel tootma sügisel ja talvel, kui elektri tarbimine on kõige suurem."