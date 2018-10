Eesti Energia saab peagi lahendada kogu Euroopa suure probleemi

Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et annab lähipäevil välja määruse, mis seda võimaldab ning avaldas lootust, et õlitootmine rehvides algab juba käesoleval aastal, vahendab ERRi uudisteportaal.

Eesti Energia on varem öelnud, et kui luba saadakse, on ettevõte valmis kohe tööstuslikult alustama vanarehvidest õli tootmist. Mahud, mida Eesti Energia on võimeline käitlema, kataksid ära Eesti ja tegelikult kogu lähiregiooni. Tehniliselt on Eesti Energia võimekus lisada põlevkivile kaheksa protsenti rehvihaket.

