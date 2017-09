Eesti Energia sisenes päikeseelektri ärisse

Eesti Energia teatas, et hakkab oma sõnul Eestis ainsana pakkuma võimalust hakata päikesepaneelidega toodetavat energiat tarbima ilma omapoolse finantseeringuta. Samuti on klientidel võimalus soetada Eesti Energialt terviklahendus ning hakata ise päikeseelektrit tootma.

Eesti Energia energiamüügi juhi Karla Agani sõnul pakub Eesti Energia sellest sügisest suurema elektritarbimisega äriklientidele kahte erinevat lahendust päikeseelektri tootmise alustamiseks, mille seast saab klient valida enda vajadustele sobivaima lahenduse.

„Pakume Eestis uut ja unikaalset täisteenust, mis võimaldab päikeseenergia kasutusele võtta ilma omapoolse investeeringuta. Ettevõtja saab muretult oma põhiärile keskenduda ning päikeseelektri tootmisega seonduva Eesti Energia hooleks jätta. Kliendil tuleb vaid tasuda toodetava elektri eest kokkulepitud hinna alusel,“ rääkis Agan. Esimese sellise päikeseelektrijaama ehitab Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia Järvamaal asuva OÜ Estonia piimafarmi katusele.

Ettevõtted, kes soovivad ise investeerida päikeseelektri tootmiseks vajalikesse seadmetesse, saavad Eesti Energialt soetada maailma juhtivate tootjate kõrge kvaliteediga seadmeid, mis on läbinud hoolika valikuprotsessi. Samuti tagab Eesti Energia neile sujuva protsessi päikeseelektrijaama projekteerimisest kuni lõpliku seadistamise ja tootmiseks üleandmiseni. Eesti Energia hoolitseb ka vajalike ehitus- ja tegevuslubade ning võrguliitumise dokumentatsiooni eest. Täpsema info leiavad huvilised Eesti Energia kodulehelt.

Päikeseelekter vähendab kliendi energiakulusid, kuna lokaalselt toodetava elektri tarbimisel ei kaasne võrgutasu. Päikeseelektri kasutamisega vähendab tarbija enda ökoloogilist jalajälge. Hoone katusele paigaldatud päikesepaneelid aitavad parandada ka hoone energiaklassi ning on samm lähemale liginullenergiahoone nõuete vastavuse suunas.

Hajaenergeetika on ülemaailmselt kiirelt kasvav trend, mis täiendab tsentraalset elektritootmist lokaalsete tootmisüksustega tarbimiskoha lähedal. Tarbija juures asuvate päikeseelektri tootmisjaamade loomise eesmärk on tõsta lokaalse elektritootmise osakaalu Eesti Energia tootmisportfellis. Eesti Energia strateegiline eesmärk 2020. aastaks on toota 40% elektrist taastuvatest- ja alternatiivsetest allikatest.