Eesti Energia sulgeb kõige vanemad Narva elektrijaamade energiaplokid ja kaotab 150 töökohta

„Narva elektrijaamades on kokku neli energiaplokki, mis on tulenevalt EL-i tööstusheitmete direktiivist piiratud tööajaga ja mille tööiga on lõpukorral. Need energiaplokid on tänaseks töötanud umbes 50 aastat. Kahe vanema ploki töötunnid ammenduvad arvatavasti käesoleva aasta esimeses pooles. Töötundide täitumise täpne aeg sõltub olukorrast elektriturul ehk sellest, milline on elektri, aga ka CO2 turuhind, sest sellest oleneb, kui palju vanad plokid turule mahuvad,“ rääkis suurenergeetika valdkonda juhtiv Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Vanemate energiaplokkide sulgemine toob kaasa ka töökohtade vähenemise. Lähiajal planeerib Eesti Energia vähendada suurenergeetikas töökohtade arvu ligikaudu 150 võrra. Umbes 65% lahkuvatel töötajatel on õigus pensionile. Lisaks on 10% neid, kellele pakutakse ettevõttepensioni. Töötajate jaoks, kes pensionit ei saa, pakub ettevõte lisaks seadusest tulenevale ümberõppestipendiumi. Ümberõppestipendiumi on võimalik saada 25% töötajatest.

“Seega peaaegu kõigil, kellega lõpetatakse tööleping, on õigus kas riiklikule pensionile või ühele ettevõtte poolt pakutavast toetusest. Loodame, et väljatöötatud toetusmeetmed ja asjaolu, et paljud töötajad saavad igakuiselt sissetulekuna ka pensioni, pehmendavad töökohtade kadumise sotsiaalset mõju,“ lausus Raine Pajo.