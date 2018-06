Eesti Energia tõstab põlevkivigaasist elektri tootmise võimekust ja vähendab keskkonnamõju

„Meile oli selle unikaalse ja jätkusuutliku lahenduse väljatöötamine põnev väljakutse. Meil on olnud Eesti Energia meeskonnaga väga hea koostöö – meile on oluline täita klientide ootusi täie pühendumusega ja luua seeläbi kliendile maksimaalset väärtust,“ märkis Sumitomo SHI FW juhatuse esimees Tomas Harju-Jeanty.

Eesti Energial on olnud SFW-ga erinevate hangete raames juba pikaajaline koostöökogemus. Valsi sõnul seisneb SFW tugevus just "rätsepalahenduste" pakkumises.

Kaks aastat tagasi toimunud hankes osales kolm rahvusvahelist ettevõtet, kelle hulgast kuulutati võitjaks rahvusvaheline elektritööstuse tehnoloogiate ettevõte Sumitomo SHI FW (lepingu allkirjastamise ajal 2016. aastal kandis ettevõte nime Amec Foster Wheeler).

SFW-l on pikaajaline kogemus põlevkivitööstuse valdkonnas, muuhulgas on nad koostöös Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooliga arendanud põlevkivitehnoloogiaid, samuti on ettevõte ehitanud Eesti elektrijaama 8. ploki kaks keevkihtkatelt ja Balti elektrijaama 11. ploki kaks keevkihtkatelt. Ettevõte tegutseb rohkem kui 55 riigis üle maailma.