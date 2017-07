Eesti Energia tõusis Läti suuruselt teiseks gaasimüüjaks

Eesti Energia Läti tütarettevõte Enefit SIA tõusis Lätis suuruselt teiseks gaasimüüjaks Latvijas Gaze järel.

"Läti gaasiturg avanes lõplikult juulikuus ning oleme nüüd ka Lätis mitte ainult elektrimüüjad, vaid energiamüüjad," ütles Eesti Energia energiamüügi juht Karla Agan.

Lätis gaasimüügiga alustamine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja -teenuste pakkujaks. "Eeltööd Läti gaasiturule sisenemiseks oleme teinud juba pikemat aega, kuid lühikese ajaga sõlmitud 215 lepingut näitavad, et oleme Läti energiaturul juba tuntud ja usaldusväärsed tegijad ning meie pakkumine on konkurentsivõimeline," sõnas Agan.

Eesti Energia Läti tütarettevõte Enefit SIA alustas Lätis maagaasi müügiga juulis. Aprillis alanud üleminekuperioodi jooksul sõlmis ettevõte lepingud 215 ärikliendiga.

Eesti Energia teeb hetkel ettevalmistusi gaasi müügi alustamiseks ka Leedus.

Juuni lõpus sai Eesti Energia Poola tütarettevõte sealselt energiaturgu reguleerivalt ametilt loa maagaasi ja elektriga kauplemiseks ning esimesed lepingud äriklientidega on tänaseks sõlmitud.