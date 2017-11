Eesti Energia tütarfirma muudab nime ja läheb rahvusvaheliseks

Enefit Taastuvenergia juhi Aavo Kärmase sõnul tuleb Eesti Energia tütarfirmal laieneda esialgu samadele turgudele ja kaaluda alternatiivseid energiatootmise võimalusi seal, kus kontsern juba täna elektrimüügiga tegeleb ehk Soomes, Baltikumis ja Poolas.

Keskerakonna valitsuskoalitsiooni ametisseasumisel lubati muude riigifirmade hulgas osaliselt börsile viia ka Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Taastuvenergia, mis omab Eestis mitmeid tuuleparke, koostootmisjaamu ja Iru elektrijaama. Portfelli pidi lisanduma - et olla investoritele atraktiivsem - ka Eesti suurim tuulepark Tootsi Suursoo kinnistul, kuid projekt on konkurentide pidevate vaidlustuste tulemusel venima jäänud.

Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas kinnitab aga, et börsile minek on endiselt plaanis ning neil polnud mõtteski n-ö ühe projekti põhiseks ettevõtteks jääda. Tootsist peaks tulema küll Eesti seni suurim tuulepark, ent firmal on võimalusi siiski veel laieneda. Niisamuti vaatab taastuvenergiafirma välisturgudele, kus juba emaettevõte Eesti Energia täna tegutseb ehk Soome, Baltikumi ja Poola suunas.

Börsileminek teeb ettevaatlikuks

"Meie ambitsioon on laieneda nendele turgudele ja konkreetselt välja selgitada, mida erinevatel turgudel teha saab. Riikidel on erinevad prioriteedid, milliseid energiaallikaid soovitakse arendada. Näiteks Poolas on väga selgelt võetud päikeseenergia arendamise suund, Leedus on prioriteet nii tuul kui päike (eesmärk vähendada sõltuvust importenergiast)," rääkis Kärmas.

Loe veel

Seega on välismaale minekuks ka Enefit Taastuvenergia nime muuta.

„Eesti Energia rahvusvahelise äri kaubamärk on tänagi Enefit, aga Taastuvenergia on selle juures raskestimõistetav. Seega, veel enne välisturule sisenedemist on õige ka nimi kohe ära muuta, uueks kaubamärgiks ja ettevõtte nimeks saab Enefit Green."

Börsile minek oleks Kärmase sõnul hea viis Enefit Greeni projekte rahastada. "Börsile mineku ajakava sõltub ettevalmistuste kiirusest, aga see on hea võimalus kapitali kaasamiseks ja projektide elluviimiseks. Lõplik otsus tuleb siis, kui on väga täpselt paika pandud ja selge, millised võimalused, mahud ja ajaraamid erinevatel turgudel on. Seega tähtaegu veel täna välja ei ütle ning ka ettevõtte oodatavaid kasvunumbreid ei saa me täna avaldada. Nimelt peame me olema ka börsile mineku ettevalmistusfaasis väga ettevaatlikud, mis lubadusi me välja käime, sest juba praegu kehtivad meile teatud börsireeglid," selgitas Kärmas.

Kui suuri summasid on Eesti Energial välisturgudele minekuks kulutada?

"Investeeringute suurused sõltuvad sellest, milliseid projekte arendama hakkame ning ühtegi investeerimisotsust praegu ei ole. Isegi kui need summad oleksid praegu täpselt teada, ei saaks me neid tulenevalt börsireeglitest avaldada," jäi Kärmas siingi lakooniliseks.

Tootsi vaidlustel lõppu ei paista

Eesti Energia aastaid ettevalmistatud Tootsi tuulepargi projekt peaks valmis saama enne 2020. aasta lõppu, et tuulepark taastuvenergiatoetust saaks. "Praegune seis on aga see, et erinevad taastuvenergiaettevõtted on pöördunud kohtu poole ja kohus on rahuldanud nende taotluse kohaldada Tootsi kinnistu enampakkumisele õiguskaitset. Meie omakorda oleme esitanud selle peale määruskaebuse, et õiguskaitset maha saada ja et RMK korraldatav enampakkumine toimuks. Nüüd on puhtalt see kohtu otsustada," ütles Kärmas.

"Oleme seda ka korduvalt välja öelnud, aga peamine põhjus, miks teised turuosalised kohtuvaidlustega Eesti Energia projekti valmimist venitada soovivad on selles, et praegu makstavad toetused tuuleenergiale väheneksid nende jaoks, supp muutuks lahjemaks."

Kärmas ei julge anda ka hinnanguid, millal tuulepark isegi teoreetiliselt valmida võiks. „Võttes arvesse, mis praegu toimunud on, kuidas igat käiku ja otsust vaidlustatakse, siis on väga raske prognoosida, mis ajaks võiksime asjadega valmis jõuda."