Eesti Energia tütarfirma toodab inglastele 800 tonni metallkonstruktsioone

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions asus valmistama kokku 800 tonni jagu metallkonstruktsioone Inglismaal ehitatavale biokütusel elektrijaamale.

Middlesbrough' linna lähistel ehitatava Teesi elektrijaama tarbeks projekteerib, toodab ja transpordib Enefit Solutions Inglismaale üle 800 tonni metallkonstruktsioone – õhu- ja gaasikanaleid ning muid lisaseadmeid, teatas Eesti Energia. Enefit Solutions on projekti kaasatud rahvusvahelise tehnoloogiakonsortsiumi Amec Foster Wheeler kaudu.

"Suuremahulistest rahvusvahelistest projektidest osavõtt kinnitab ühest küljest töötajate pädevust ja ettevõtte usaldusväärsust, teisest küljest annab see meile lisakogemust ja -kompetentsi," ütles Enefit Solutionsi juhatuse esimees Ott Licht pressiteate vahendusel. "Projekti kõik etapid, alustades projekteerimisest 3D mudelite baasil ja lõpetades logistika korraldamisega, teostame oma jõududega. Esimesed tooted saadetakse Inglismaale mais."

Koostööprojekt Enefit Solutionsi ja Amec Foster Wheeleri vahel kestab järgmise aasta keskpaigani. Enefit Solutionsile on projekt metallkonstruktsioonide kogukaalu arvestades samas suurusjärgus kui hiljutine etteandmeseadmete tellimus Äänekoski biomassitehasele Soomes.

Biokütusel töötava Teesi elektrijaama projekteeritud vőimsus on 299 MW. Arendaja on MGT Power tütarettevőte MGT Teesside. Elektrijaama maksumus on ligikaudu 650 miljonit naela ehk umbes 770 miljonit eurot. Elektrijaama ehitus algas aasta alguses, selle käikulaskmine on planeeritud 2020. aasta alguseks. Jaama hakkab opereerima Soome energiaettevőtte Fortum.