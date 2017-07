Eesti Energia tuulepargid tootsid poole aastaga üle kolmandiku võrra rohkem elektrit kui mullu

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Taastuvenergia neli tuuleparki tootsid selle aasta esimese kuue kuuga 107 gigavatt-tundi elektrit, kasvatades eelmise aasta sama ajaga võrreldes toodangut 37 protsenti.

Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas ütles, et tuuleenergia toodangu kasvu on toonud soodsamad tuuleolud ja tuuleparkide töökindluse kasv eelmise aastaga võrreldes. "Elektri tootmine kasvas kõigis ettevõtte neljas tuulepargis – Aulepas, Narvas, Paldiskis ja Virtsus. Tuuleolusid inimene kontrollida ei suuda, kuid kiiduväärt on inseneride hea töö tuulikute töökindluse kasvatamisel. Saamaks aimu, kui suur kogus elektrit on 107 gigavatt-tundi, siis sellisest kogusest elektrist piisab ligikaudu 43 000 keskmise tarbimisega majapidamisele aastaks ajaks," lisas Aavo Kärmas.

Eesti elektrisüsteemihalduri Elering andmetel tootsid Eesti tuulepargid 2017. aasta esimese kuue kuuga 333 gigavatt-tundi elektrit ehk 36 protsenti rohkem kui aasta eest. Enefit Taastuvenergia tuuleparkide toodang moodustas 32 pritsenti kogu Eesti tuuleparkide toodangust.

Enefit Taastuvenergia tuuleparkide koguvõimsus on 111 megavatti.

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru elektrijaam, Paide ja Valka koostootmisjaamad ning neli tuuleparki. Lisaks haldab Enefit Taastuvenergia Keila-Joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama.

Valitsus on teada andnud soovist Enefit Taastuvenergia vähemusosalus börsile viia. Eesti Energia tegeleb praegu Enefit Taastuvenergia börsileviimise eelanalüüsiga.