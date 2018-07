Eesti Energia Utah’ projekti tabas jälle rünnak

Maatükil, mille Eesti Energia (EE) ostis 2011. aastal Ameerika Ühendriikidessse Utah’ osariiki põlevkivitööstuse rajamiseks, on olnud vastuoluline kuulsus nii Eestis kui ka USA-s. Riigifirma Eesti Energia on kulutanud sellele juba üle 50 miljoni euro ja vahepeal pidanud projekti väärtust 26 miljoni võrra alla hindama. Pärast viieaastast ootamist on saabumas hetk, kui Eesti Energiale antakse keskkonnaluba trassikoridoride rajamiseks. Seega kavatsetakse Enefit American Oilile anda õigus kasutada üle 12 000 hektari suurust maa-ala, mille hinnanguline põlevkivivaru ulatub 3,1 miljardi tonnini ja selles sisalduva õli kogus 2,1 miljardi barrelini.