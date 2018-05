Eesti Energia vaigistas oma suurima konkurendi 500 miljoni euroga

Pikalt levinud kuuldused, et riikliku energiakontserni Eesti Energia tütarfirma Enefit Green ostab hiigelsumma eest enamjaolt norralastele kuuluva taastuvenergiatootja Nelja Energia, said eile kinnitust. Riigifirma käib 17 Eestis ja Leedus asuva tuulepargi eest välja 289 miljonit eurot ja võtab üle ka Nelja Energia laenud 204 miljonit eurot. Pea poole miljardi eurone tehing on Eesti ajaloos suuruselt kolmas ning jääb alla vaid Hansapanga Swedbankile müügile ja Tallinki Silja Line’i ostule.