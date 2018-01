Eesti Energia valmistub teist õlitehast ehitama

Eesti Energia teeb ettevalmistusi teise Enefit 280 tehnoloogial töötava põlevkiviõli tehase rajamiseks, kuna naftabarreli hind maailmaturul on taas kerkinud üle 65 dollari taseme, vahendab ERR.

Eesti Energia on varem teatanud, et teeb omanikule ettepaneku teise Enefit 280 tehnoloogial töötava põlevkiviõli tehase rajamiseks, kui nafta hind maailmaturul tõuseb 60-65 dollarini barreli eest.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles, et nafta hinna piir, millest alates õlitootmine end ära tasuks, on nüüd käes. Valsi sõnul teeb Eesti Energia ettevalmistusi teise õlitehase rajamiseks.

"Siin on erinevad liinid, me teeme tööd nii selle kütusega, mis Enefit tehasesse sisse peaks minema. Ja selgitame, milline on kõige sobilikum põlevkivi. Teiseks, me teeme tööd ka õlide järeltöötlemisega, põlevkivi õli kvaliteedi kasvatamisega ja loomulikult ka nende samade protsessidega, mis Enefit õlitehase südames toimuvad," lausus Vals.

Vals rääkis, et järgmise põlvkonna Enefiti õlitehased on kindlasti efektiivsemad. "Me ühest tonnist põlevkivist saame kätte rohkem õli kui täna. Teiseks muutuvad õlitehased kindlasti keskkonnasõbralikumaks," sõnas ta.

Esimese Enefiti tehase lõpphinnaks on kujunenud ca 270 miljonit eurot.