Eesti Energia võttis veel 300 miljonit eurot laenu

Eesti Energia sõlmis eile Swedbanki, OP Corporate Banki ja SEB-ga laenulepingud kogumahus 300 miljonit eurot tähtajaga kolm aastat.

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ütles, et kuigi Eesti Energia likviidsus on väga hea, on ettevõttel ambitsioonikas kasvuplaan, mille katteks on täiendava kapitali kaasamine vajalik. „Arvestades hiljutist Nelja Energia tehingut, käesoleval aastal ees ootavat 152 miljoni euro suurust võlakirja lunastamist ning võimalikke teisi strateegiast tulenevaid investeeringuid, oli täiendavate laenulepingute sõlmimine vajalik,“ rääkis Avila ja lisas, et osa uusi laenusid jääbki plaani kohaselt likviidsuspuhvrisse ja neid ei ole tarvis reaalselt kasutusse võtta. „Teatavas määras likviidsuspuhvri nõue tuleneb ka rahvusvahelistelt reitinguagentuuridelt, mis Eesti Energia finantsseisundil ja tegemistel silma peal hoiavad,“ selgitas Avila.

Andri Avila sõnul on laenulepingute intressimäärad Eesti Energia jaoks soodsad. „Kui sõlmitud laenud tervenisti kohe kasutusse võtta, siis oleks nende kaalutud keskmine intressimäär täna 0,47%,“ lausus ta.

Swedbankiga sõlmitava laenulepingu mahuks on 150 miljonit eurot, OP Corporate Banki puhul on summaks 100 miljonit eurot ja SEB-ga 50 miljonit eurot.

Eesti Energial on olemas ka varasemast sõlmitud likviidsuslaenulepingud OP Corporate Banki ja Swedbankiga mahus 150 miljonit eurot. See tähendab, et kokku on võimalik Eesti Energial kasutada laenusid summas 450 miljonit eurot.