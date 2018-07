Eesti energiakontsern ostis kokku Läti soojaettevõtteid

Eestis tegutsev energiakontsern Adven viis 24. juulil edukalt lõpule Läti Valmiera ja Cēsis linnade soojaettevõtete omandamise Energijas Risinājumilt, sisenedes sellega esmakordselt Läti energiaturule.

Adven, kes haldab Eestis üle kolmekümne kaugküttevõrgu, näeb Valmiera ja Cēsis linna soojaettevõtete omandamises põnevat võimalust rakendada oma kogemusi ja teadmisi ka Läti energeetikasektoris. Adven Eesti ja Läti ettevõtte juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on Eestis enamus soojusvõrke tänaseks erastatud, mistõttu kasvuvõimalusi otsides jõuti Põhja-Lätti. "Lätis on kaugkütte investeeringud alles algusjärgus ning meil on võimalus jagada oma Eesti kogemusi taastuvenergia osakaalu suurendamisel, soojavõrkude renoveerimisel ja efektiivsuse kasvatamisel," viitas Urmo Heinam.

Guntars Kokorevičs, Energijas Risinājumi omanik, tervitab Advenit Läti turul. "Mul on hea meel anda Valmiera ja Cēsis linnade soojatootmisettevõtted kogenud ja pädevale energiaettevõttele nagu Adven. Adven grupil on Läti energiasektoris tegutsemiseks, arendamiseks ja investeerimiseks pikema perspektiiviga plaanid, ning see võimaldab Energijas Risinājumil keskenduda jäätmete käitlemise, rajatiste haldamise ja suuremahuliste energiaprojektide ning muudele projektide arengutele," sõnas Kokorevičs.