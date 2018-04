Eesti Energiale tiksub raha Auvere leppetrahvidest käesolevalgi aastal

Eesti Energia kinnitas, et kuigi General Electric (GE) pidi Auvere jaama üle andma eelmise aasta lõpul, pole seda seni juhtunud ning leppetrahvi peab ehitaja energiafirmale maksma ka 2018. aasta eest. Summat siiski Eesti Energia veel välja ei käinud, küll aga on GE maksnud leppetrahvidena juba eelmise aasta lõpu seisuga Eesti suurimale riigifirmale pea 100 miljonit eurot.

"Leppetrahvi maksmise kohustus on tekkinud ka 2018. aastal. Mis summas täpsemalt, seda me hetkel ei saa avaldada," ütles Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk Ärilehele. Kuuse sõnul viidi veebruaris 2018 läbi kasuteguri test ja praegu käib aruande koostamine. "Auvere elektrijaama aastahooldus on plaanitud juunis-juulis, peale seda on plaanis elektrijaam GE-lt ametlikult üle võtta."

Suurima investeeringuna end Eesti ajalukku kirjutanud Eesti Energia Auvere elektrijaam pidi ehitaja poolt algsete plaanide kohaselt üle antud olema 2015. aastal. Heitmete piirnormidega seotud probleemide tõttu lepiti 2016. aasta lõpus kokku, et ehitaja General Electric annab selle üle 2017. aasta oktoobri lõpus. Siis venitati tähtaeg eelmise aasta lõpuni ning ka tänavu aasta pole üleandmiseni jõutud.

2016. aasta eest (ehk täpsemalt november 2015 - 2016 lõpp) maksis GE trahvi 68,6 miljonit eurot ning 2017. aastal küündis summa 30, 9 miljonini.