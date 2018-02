Eesti esimese hõbedast postmargi müügile esialgu koguselist piirangut ei seata

Tänu tuli Eestis postkontoritesse müügile Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud postmark, mis on valmistatud puhtast hõbedast.

10-eurose margi esitlus toimub Viljandi Gümnaasiumis, kus on esimese päeva tempel ja müüakse ka esimese päeva ümbrikud (FDC). Samas toimub ka EV100 puhul valitsuse väljasõiduistung.

Ärikliendid said hõbemarki ette tellida, et selle järgi määrata margi trükiarv.

„Ette telliti marki ligi 2500,“ ütles Omniva meediasuhete juht Mattias Kõiv Ärilehele. „Margi tiraaž on 30 000.“

„Esialgu lähtume printsiibist, et üks inimene soetab marke mõistlikus koguses,“ rääkis ta. „Kui näeme vajadust müügipiirangud kehtestada, siis teeme seda jooksvalt.“

Margil on kujutatud Eesti Vabariigi suur vapp. Margi kujundas postmargikunstnik Indrek Ilves.

Harukordse postmargi nominaalhind on 10 eurot. Postmargi mõõdud on 28 x 38 mm ja kaal 1,2 grammi. Kõik margid on pakendatud läbipaistvatesse plastikust kaitsekapslitesse. Esimesed paarsada juubelimarki on pakendatud ka esinduslikku kinkekarpi.

„Tegemist on esimese puhtast hõbedast postmargiga Eestis ning kuna ka selle ilmumisaeg – Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – on sümboolne, sobib mark ideaalselt nii eriliseks meeneks ja mälestusesemeks iseendale kui ka kingituseks,“ ütles Omniva postiäri valdkonna juht Mari Allese.